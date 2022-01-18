İsrail, Mahmud Abbas’ı kullanılmış mendil gibi kenara attı

Münübe Yılmaz

Her alanda siyonist İsrail’le işbirliği yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yüzüstü bırakıldı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, geçtiğimiz haftalarda İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın ayağına kadar gidip Filistin’le ilgili birtakım tavizler veren Abbas’la görüşme gibi bir niyeti olmadığını belirtti.

Filistin meselesi dünyanın gündeminde değilmiş

Filistin-İsrail ilişkilerinde ilerleme olmayacağını da söyleyen Bennett, “Dünya liderleriyle konuştuğumda kimsenin Filistin’den bahsettiğini görmüyorum” ifadelerini kullandı.

Siyonist Başbakan, geçtiğimiz günlerde İsrail Parlamentosu Güvenlik ve Dışişleri Komisyonu oturumunda yaptığı açıklamada da Lübnan ya da Gazze Şeridi ile askeri bir çatışmaya girmek zorunda kalabileceklerini belirterek, “Çıkarlarımız, Batı Şeria ile Gazze’de istikrarı korumayı ve Hamas’ın büyümesine engel olmayı gerektiriyor” demişti.