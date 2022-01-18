  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail, Mahmud Abbas’ı kullanılmış mendil gibi kenara attı
Dünya

İsrail, Mahmud Abbas’ı kullanılmış mendil gibi kenara attı

Her alanda siyonist İsrail’le işbirliği yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yüzüstü bırakıldı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, geçtiğimiz haftalarda İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın ayağına kadar gidip Filistin’le ilgili birtakım tavizler veren Abbas’la görüşme gibi bir niyeti olmadığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 22:43:00 -
İsrail, Mahmud Abbas’ı kullanılmış mendil gibi kenara attı

Münübe Yılmaz

Her alanda siyonist İsrail’le işbirliği yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yüzüstü bırakıldı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, geçtiğimiz haftalarda İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın ayağına kadar gidip Filistin’le ilgili birtakım tavizler veren Abbas’la görüşme gibi bir niyeti olmadığını belirtti.

Filistin meselesi dünyanın gündeminde değilmiş

Filistin-İsrail ilişkilerinde ilerleme olmayacağını da söyleyen Bennett, “Dünya liderleriyle konuştuğumda kimsenin Filistin’den bahsettiğini görmüyorum” ifadelerini kullandı. 

Siyonist Başbakan, geçtiğimiz günlerde İsrail Parlamentosu Güvenlik ve Dışişleri Komisyonu oturumunda yaptığı açıklamada da Lübnan ya da Gazze Şeridi ile askeri bir çatışmaya girmek zorunda kalabileceklerini belirterek, “Çıkarlarımız, Batı Şeria ile Gazze’de istikrarı korumayı ve Hamas’ın büyümesine engel olmayı gerektiriyor” demişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay