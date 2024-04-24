İsrail Lübnan sınırındaki güçlerini Gazze'ye kaydırdı
İsrail'in yaklaşan Refah saldırısı öncesinde Lübnan sınır hattında bulunan askeri birliklerini Gazze Şeridi güneyine kaydırdığı bildirildi.
İsrail'in yaklaşan Refah saldırısı öncesinde Lübnan sınır hattında bulunan askeri birliklerini Gazze Şeridi güneyine kaydırdığı bildirildi.
İsrail ordusundan 24 Nisan günü yapılan açıklamada, Lübnan sınırında faaliyet gösteren iki rezerve tugayın Gazze'nin güneyine gönderileceği belirtildi.
İsrail basınında yer alan habere göre 146. Tümen'e bağlı 2. Yedek Tugay ve 210. Tümen'e bağlı 679. Yedek Tugay İsrail'in kuzeyinden Gazze Şeridi'ne nakledilecek.
İsrail ordusunun söz konusu hamlesi Refah'a yönelik saldırıya hazırlanıldığı bir dönemde geldi.
İsrail ordusu Refah'a yönelik saldırı için yaklaşık 800 askeri araç konuşlandırmış durumda.
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Refah'a düzenlenecek saldırıda en az 2 tümen askerin görev alması bekleniyor.
Bölge kaynakları Refah saldırısının en geç Mayıs ayı ortalarında başlayacağını öngörüyor.
Savaş öncesinde yaklaşık 300 bin kişilik bir nüfusu olan Refah'ta bugün İsrail saldırılarından kaçarak bölgeye sığınan yaklaşık 1.5 milyon insan yaşıyor.
İsrail saldırısının bölgedeki insani krizi derinleştireceğinden ve sivil kayıpları artıracağından endişe ediliyor.
Kaynak: Mepa News