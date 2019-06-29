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İsrail küstahlığı başka boyuta vardı: Filistin'in teslim olmasının nesi yanlış?

Küstahlığa seviye atlatan İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon The New York Times için yazdığı makalede, “Filistin’in teslim olmasında ne yanlış var?” ifadesini kullandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:18
İsrail küstahlığı başka boyuta vardı: Filistin'in teslim olmasının nesi yanlış?

 yeniakit.com.tr İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon,The New York Times için yazdığı yazıda iyice şirazeden çıktıklarını gösterdi.

“Savaşları çıkaran, terör estiren Filistin.. Durumları üzücü.. Teslim olmaları onlar için iyi”

Danon, “Filistin’in Teslim Olmasında Ne Yanlış Var?” başlığıyla yazdığı yazıda “vazgeçmenin barış yapmada ilk adım olduğunu” da yazdı.

İsrail büyükelçisi, Bahreyn’deki “ekonomik çalıştay” ile Trump yönetiminin İsrail-Filistin barış planına dair “uzun süredir beklenen” ilk adımı attıklarını vurguladı. Lakin Filistin tarafının teslim olma fikrine derhal karşı çıkmasını ise hiç beğenmedi.

Yazıda ayrıca Hamas’ın bir “terör örgütü” olduğunun üstünde durularak, ideolojik kökenlerini Mısır’daki İhvan-ı Müslimin’de bulduğu, Hizbullah ve el-Kaide’den taktik, İran’dan ise ekonomik destek aldığı söylendi.

Terör devletinin küstah elçisi devamla Filistin’in tam olarak kendilerinin yol açtığı zor durumuna değinip utanmadan çözümün teslim olmalarında yattığı mesajı verdi. Danon, bu bağlamda zikrettiği bir veride Gazze’de işsizliğin %50 üzerine çıktığını belirtti.

Filistin’in bu durumunun “üzücü” olduğunu söyleyen İsrail büyükelçisi, bu sebeple yeni bir hatt-ı hareket tayinine ihtiyaç bulunduğunun altını çizdi.

Hicap duymak namına bir şey taşımadığı malum olan Danon Filistinliler’e, Filistin milli kimliğini Filistin halkı için daha iyi bir hayat inşa etmek yerine İsrail’i yok etmek üzerinden motive ettikleri suçlaması yöneltti.

Bununla da yetinmeyen İsrail büyükelçisi, savaşları çıkaranın ve “sayısız terör faaliyetini” destekleyenin Filistin idarecileri olduğunu söyledi.

Önce tehdit.. Sonra İsrail olarak Filistin’i dünyanın önde gelen ekonomisi yapmayı vaat etti..

Danon daha sonra ise Filistinliler’i tehdit etti. Şayet bu anlayış üzerine giderlerse “milli intihar” yapmış olacaklarını söyleyerek İsrail büyükelçisi, tüm sorumlu kendileri olduğu halde yıkımlarını bile Filistinliler kendi kendilerine yapıyorlarmış gibi ifade etti.

Yazısının sonlarında Danny Danon, Amerika’nın 2. Cihan Harbi sonrası teslim olan Amerika ve Japonya’yı yok etmediğini, bunun yerine yardım ettiğini ve bu sayede bugün dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinden olduğunu söyleyerek, Filistin’in de benzer bir dönüşüme girmemesi için hiçbir sebep bulunmadığını ifade etti. Tüm dünya ile adeta alay eden İsrail yetkilisi böylece teslim olmaları karşılığında zımnen İsrail olarak Filistin’i dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri yapma sözü verdi...

Sonda verdiği mesaj ise, İsrail’in Filistinli bir Enver Sedat beklediğini söyleyerek Filistinliler’in böylece kaybedecekleri çok az iken her şeyi kazanacaklarını vaat etti.  

İsrail-Filistin meselesi üzerine çalışan ve Barış için Yahudi Sesi (Jewish Voice for Peace) adlı kuruluşun başında bulunan Rebecca Vilkomerson, İsrail’in bu küstah büyükelçisinin yazısı karşısında diyecek hiç bir kelime bulamadığını söyledi. Ayrıca yazının kelimeleri tüketen felaket başlığının da yazı içindekilerle kıyaslanınca en kötü kısım olmadığı yorumunda bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:18
  1. İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon
  2. The New York Times
  3. Filistin
  4. İsrail

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