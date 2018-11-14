İsrail Kudüs’te Türk istemiyor

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, “Hem ziyaretçiler hem de oranın yerli halkı yıldırılarak Kudüs ve Mescid-i Aksa yalnızlaştırılmak isteniyor. Devletimizden tüm bu engelleme girişimlerine karşı gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Müslümanların da her ne şartta olursa olsun Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmaması ve ziyaretlerden vazgeçmemesi gerekiyor” dedi.

Demirci, İsrail İçişleri Bakanlığı’nın Kudüs’ü ziyaret edecek Türk vatandaşları için vize şartlarını ağırlaştırması hakkında sorularını yanıtladı.

İsrail’in Türkiye’deki tur şirketlerine çok farklı yollarla zorluk çıkardığını dile getiren Demirci, “Türkiye’den Kudüs’e gidişler özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısından sonra arttı. Geçmiş yıllar değerlendirildiğinde Türkiye’den gidişlerde gözle görülür bir artış söz konusuydu. Bu da İsrail’i son derece rahatsız ediyor. Bu yılın ağustos ayından beri tur şirketleri birçok zorluk yaşıyor. Özellikle İslami duyarlılığı olan tur rehberlerine vize verilmiyor. Vize alanlar ise deport edilerek uzun süre ülkeye girmelerine izin verilmiyor” diye konuştu.

Demirci, tur operatörlerine her ziyaretçi grubu için 15 bin dolar teminat zorunluluğu getirildiği bilgisini verdi.

Burak Derneği Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Aydın, İsrail makamlarının vize verme konusunda son ana kadar beklediğini dile getirerek, bazı turlarda verilmeyen vize nedeniyle bilet ücreti kaybı yaşandığını söyledi.

İsrail’in söz konusu uygulamalarla Türkiye’den gelecek ziyaretçi sayısını asgariye çekmek istediğini aktaran Aydın, “Türkiye’den Kudüs’e gidenlerin sayısı da zaten istenen düzeyde değil. İsrail buna bile tahammül edemiyor. Çünkü Türk insanı hep zulme karşı durmuştur. Türklerin oradaki zulmü görüp daha fazla tepki vermesinden çekiniyorlar” dedi.

Aydın, Türkiye’den giden rehberlere çıkarılan zorluklara dikkati çekerek, şunları aktardı:

“Biz sivil toplum kuruluşları olarak bunu da aşmak zorundayız. Rehber yetiştirme kursları açılabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı veya Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda adım atabilir. Yakın bir zamanda böyle bir çalışma yapmalıyız. İsrail zulmünü anlatan rehberlerin gitmesi istenmiyor. Müslümanlar olarak bize düşen görevler de var. Kimse ucuz kahramanlık peşinde olmamalı. Sonuçta kabul etsek de etmesek de karşımızda bir devlet var. Olur olmaz yerlerde bayrak açmak gibi davranışlar tur şirketlerini de zora sokuyor.”

‘İsrail’e fırsat vermeyelim’

Mihmandar Tur sahibi Mehmet Esmer, İsrail’in Türk vatandaşlarına yönelik uygulamalarına ilişkin, “İsrail’in bu uygulamaları hayata geçirmesinde buradan gidenlerin de ihmalleri var. Burak Duvarı’na gidip Mavi Marmara şehitlerinin fotoğraflarını tutan, Kıyamet Kilisesi önünde sırtına bayrak asanlar var. Polislerle haremin kapısında tartışan ve onları tahrik eden kardeşlerimiz var. Bunlar İsrail’e fırsat vermiş oluyor” dedi.

Esmer, İsrail İçişleri Bakanlığının Kudüs’ü ziyaret edecek Türk vatandaşları için vize şartlarını ağırlaştırması hakkında konuşan Esmer, söz konusu uygulamaların İsrail vatandaşlarının Türkiye ziyaretlerinde de uygulanıyor olması durumunda konunun daha anlaşılabilir olacağını dile getirdi. Esmer, “Onların vatandaşları istedikleri zaman istedikleri kadar gelebiliyor. Biz hem vizeyle gidiyoruz hem de kısıtlama var. Ben 4 ay önce 4 grubun teminatı olan 60 bin doları yatırdım ve hâlâ alamadım. Para onlarda. Elimiz kolumuz bağlandı” diye konuştu.