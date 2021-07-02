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İsrail körfez ülkeleri ile yakınlaşma niyetinde
Dünya İsrail körfez ülkeleri ile yakınlaşma niyetinde
Dünya

İsrail körfez ülkeleri ile yakınlaşma niyetinde

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, körfez ülkeleri ile normalleşme sonrasında İsrail’in bu ülkeler ile ilişkilerini daha da geliştirmek amacında olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 15:09:00 - 2021-07-02 15:11:05
İsrail körfez ülkeleri ile yakınlaşma niyetinde

Münübe Yılmaz

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, körfez ülkeleri ile normalleşme sonrasında İsrail’in bu ülkeler ile ilişkilerini daha da geliştirmek amacında olduğunu kaydetti. BAE ziyareti üzerine konuşan Lapid, İsrail’in Ortadoğu ülkeleri ile samimi bir dostluğu başlatmak istediğini belirterek, yaptığı ziyaretin kurmayı düşündükleri barış köprüsünün sonu değil başı olduğunu ifade etti. “Umuyorum ki bu ziyaret bölgede yeni dostlar edinmemize de katkı sağlayacak” diyen Lapid, Ortadoğu’da yeni bir tarih yazılabileceğini dile getirdi. İsrail’in İran meselesi ile ilgili körfez ülkeleri ile işbirliği yapıp yapmadığı sorusuna cevap vermeyen Lapid, İsrail’in İran ile bir şekilde anlaşmaya varmayı önemsediğini söyledi.

 

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