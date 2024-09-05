İsrail Konsolosluğu'na silahlı saldırı!
Almanya'nın Münih Başkonsolosluğu önünde silah sesleri duyulurken, Alman polisi konsolosluğun önünde etrafa ateş açan kişiyi vurarak etkisiz hale getirdi.
Almanya’nın Münih kentinde bulunun İsrail konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. İsrail Konsolosluğu önünde çevreye ateş açan kişi, Alman polisi tarafından etkisiz hale getirildi.
Münih Olimpiyatları'nın yıl dönümü
Öte yandan, konsolosluğun 1972 Münih Olimpiyatları'nda gerçekleştirilen saldırının yıl dönümü nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi. Ayrıca, olayın 1972 Münih Olimpiyatları’nda gerçekleştirilen saldırıların yıl dönümünde yaşanması dikkat çekti.
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