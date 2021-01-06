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Dünya İsrail, Kızıldeniz kıyısına demir kubbe yerleştirdi
Dünya

İsrail, Kızıldeniz kıyısına demir kubbe yerleştirdi

Terör ve işgal devleti İsrail, Husi tehdidine karşı Kızıldeniz kıyısına demir kubbe yerleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 22:56:00 -
İsrail, Kızıldeniz kıyısına demir kubbe yerleştirdi

Terör ve işgal devleti İsrail, Yemen’deki İran destekli Husi Ensarullah Örgütü’nün saldırı tehditlerine karşı Kızıldeniz kıyısına hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi yerleştirdi.

İsrail’in Maariv gazetesinin haberine göre, terörist İsrail ordusunun ülkenin güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat kentinin farklı noktalarına demir kubbe sistemi yerleştirdiği bildirildi.

Haberde, söz konusu adımın Yemen’deki İran destekli Husi Ensarullah örgütünün tehditleri ile Mısır’ın Sina Yarımadası’nda örgütlerin faaliyetleri nedeniyle atıldığına dikkat çekildi.

Terörist İsrail makamları, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade’nin Tahran’da suikaste kurban gitmesinin ardından, İran’ın Suriye, Lübnan ile Gazze Şeridi ve Yemen’deki Husi tehdidine karşı alarm durumuna geçmişti.

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