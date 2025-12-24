İsrail, kirli senaryolar peşinde! Siyoniste güvenen bedelini öder

Gazze’ye yönelik soykırımı girişimi akim kalan ve varılan ateşkes kapsamında Türk askerinin Filistin topraklarına ayak basacak olmasından dolayı iyice gerilen haydut devlet İsrail, emrindeki aparatlarla yeni bir kirli senaryoyu sahnelemeye hazırlanıyor. Terör örgütü SDG/PKK-YPG’nin “Şam”a entegrasyonu için “10 Mart Mutabakatı”nda belirlenen sürenin dolmasına bir hafta kala, tam da Türk heyetinin Suriye’de temaslarda bulunduğu sırada SDG’nin Halep’e saldırarak kan dökmesi, İsrail’in Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Kudüs’te bir araya gelmesi yeni bir kirli senaryonun hazırlandığını gösterdi.

TÜRKİYE’YE ÇAMUR ATIYORLAR

Olan biteni gazetemize değerlendiren Terörizm, Güvenlik, Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, şunları söyledi: “İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderlerinin Kudüs toplantısının yapılması rastlantı değildir. Netanyahu’nun toplantı sonrası yaptığı açıklama ise abesle iştigal. Türkiye’yi kaos çıkarmakla, yeniden imparatorluk kurmakla suçlayan Netanyahu ve tayfasının Doğu Akdeniz ve Levant bölgesinde esas sorun çıkaranlar olduğunu belirtmek gerekiyor. Gazze’de soykırım yapan, İran’a, Lübnan’a, Katar’a saldıran İsrail, Suriye’nin topraklarını işgal eden İsrail. Yayılmacı ütopik hedefleri olan İsrail. Bir de Güney Kıbrıs var. ABD ile askeri güvenlik işbirliği anlaşması yapıyor. Silahlanıyor. Askerlerini ABD’nin New Jersey eyaletinde eğitiyor. İsrail’den hava savunma silahları alıyor. Üstelik Rum gençleri ‘Özel Güvenlik Teşkilatı’ adı altında polise yardımcı olacak güçler diye beyan ederek Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da eğitiyor. Acaba yeni bir EOKA mı kurmak istiyorsunuz? Yunanistan’a gelecek olursak; Ege Adalarını uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırıyorsunuz. Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları anlaşmalarına uymuyorsunuz. Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşma BM tarafından kabul edildiği halde kabul etmiyorsunuz. Esas kaos yapan bu ülkeler olmasına rağmen İsrail’in dünya halkları nezdinde bozulan imajını düzeltmek ve Türkiye’yi saldırgan, kaos çıkarmak isteyen, emperyalist emelleri olan bir duruma düşürmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin Karadeniz’de, Rusya-Ukrayna Savaşında, Etiyopya-Somali, Pakistan-Afganistan, Pakistan-Hindistan ve birçok bölgede izlediği insancıl ve barışçıl politikaları bilmemeleri mümkün değil.”

GÜCÜMÜZ BÖLGEMİZİ ÇOKTAN AŞTI

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar da şu görüşleri aktardı: “Bugünkü yaşanan süreci yalnızca İsrail’in teşvikiyle değil, aynı zamanda Yunanistan’ın da teşvikiyle oluşan bir gruplaşma olarak değerlendirmek lazım. Hatırlarsanız daha önce bu doğalgaz aramalarıyla ilgili kurdukları bir grup vardı. Doğu Akdeniz’le ilgili yine aynı şekilde o zaman Mısırla aramız kötüyken Mısır’da dahil ettikleri BAE, Suudi Arabistan’ın da içinde olduğu Rum kesimi, işte İsrail’in içinde olduğu bir paket vardı. Daha sonra Mısır’la, diğer ülkelerle ilişkilerin düzelmesiyle beraber o grup dağıldı. 90’lı yılları hatırlayanlar bilir. O zaman da Ermenistan’la ittifaklar, Suriye’yle ittifaklar, diğer ülkelerle ittifaklar yaparak Türkiye karşıtlığı üzerine yapardı. Kim Türkiye’yle hasmane bir duruma geçerse onunla beraber ittifak yapıp onun karşısına almaya çalışıyor. İsrail de özellikle Türkiye karşıtlığı üzerine söylemlerini artırırken, Yunanistan’ın kendisine getirmiş olduğu teklife Rum Kesimini de içine alan bir paket olarak bakıyor. Ve karşımızda şu anda, Türkiye karşıtlığı üzerine dizilmiş bir blok görüyoruz. Şimdi asimetrik savaşın şekli değişti. Yani asimetrik savaş dediğinizde illa ülkeler birbirlerine, konvansiyonel olarak saldırmıyorlar. İstihbarat savaşları, içerideki sorunların artırılmasıyla ilgili grupların desteklenmesi, psikolojik harekâtla yapılan sistemsel ataklar, istikrarı bozacak ekonomik saldırılar, Türkiye’nin yurtdışına güçlenmesini engelleyecek farklı alanlarda blokajlar var. Sudan, Libya, Somali gibi yerlerde bugünlerde yaşanan süreci de öyle algılamalıyız. Hakan Fidan, ‘SDG, İsrail’le beraber koordinasyon içinde çalışıyor’ dedi. Asimetrik savaşın farklı farklı versiyonlarıyla Türkiye’nin üzerine blokaj kuruyorlar. Tüm bunlara karşın, Türkiye’nin potansiyel gücü, bölgesel bir gücün üstüne çıkmış durumda. Bugün potansiyel olarak çok daha iyi bir yerdeyiz. Yunanistan’ın hangi silahı aldığına takılmadan, ‘Türkiye kendi silah sistemlerinde nereye doğru gidiyor’a bakmak lazım.