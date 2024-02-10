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Dünya İsrail keskin nişancıları Gazze'deki hastane çevresinde 21 sivili öldürdü!
Dünya

İsrail keskin nişancıları Gazze'deki hastane çevresinde 21 sivili öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-02-10 16:10:00 -
İsrail keskin nişancıları Gazze'deki hastane çevresinde 21 sivili öldürdü!

İsrail ordusuna bağlı keskin nişancıların Gazze Şeridi güneyindeki bir hastanede 21 sivili vurarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusuna bağlı keskin nişancıların Gazze Şeridi güneyindeki bir hastanede 21 sivili vurarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürerken sivil kayıpların sayısı artıyor.

Yerel kaynaklar, Gazze Şeridi güneyinde kuşatılan bölgelerde İsrailli keskin nişancıların "hareket eden her şeye ateş ettiklerini" belirtiyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta en az 21 Filistinli sivil, kuşatma altındaki Nasır Hastanesi'ne ulaşmaya çalışırken vuruldu.

Al Jazeera muhabiri Hani Mahmud'un Refah'tan bildirdiğine göre, İsrailli keskin nişancılar Nasır Hastanesi'nin etrafını sarmış durumda. Keskin nişancılar, insanlar hastanenin doğu ve batı tarafındaki iki yoğun nüfuslu yerleşim bölgesinden hastaneye ulaşmaya çalışırken "hareket eden her nesneye ateş ediyorlar."
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"Hastanenin etrafındaki bölge çok tehlikeli ve bir savaş alanına dönüşmüş durumda," diyen Hani Mahmud, hastane bölgesinin şu anda Han Yunus'ta su kaynağı kalan tek yer olduğunu belirtti.

Bu sebeple hastane çevresinde yaşayan kuşatma altındaki siviller, hastanedeki su kaynaklarına erişmeye çalışıyor.

21 sivilin suya erişmeye çalışırken vurularak öldürüldüğü belirtiliyor.

Vurulanlardan bazıları ise hastane içerisinde yaralıların tedavisini yapan doktor ve hemşireler.

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