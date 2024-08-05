İsrail kendi kendini yok etmeye doğru gidiyor

Doğruhaber yazarı Riyad Makaev, siyonist İsrail'in politikalarını ve Hamas'a yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdi. Makaev, Hamas'ın devlet benzeri bir yapıya sahip olduğunu ve İsrail'in bu yapıyı hedef almasının sonuçlarını değerlendirdi. İsrail'in ABD desteği olmadan bölgede varlığını sürdüremeyeceğini vurgulayan Makaev, katil İsrail'in saldırılarının bölgede büyük bir krize yol açabileceğini belirtti. Makaev, şunları kaydetti:

"HAMAS lideri İsmail Heniyye'nin şehit edilmesi, Netanyahu'ya kişisel olarak geçici bir propaganda etkisi dışında israil'e yeni bir şey kazandırmaz.

Gerçek şu ki HAMAS sıradan bir silahlı grup veya örgüt değil. Bu devlet tipi bir kurumsal organizasyondur. HAMAS liderliğe değil, devlet ideolojisine ve yapıya dayanmaktadır. HAMAS'ın, tüm dünyaya kanlı, silahlı bir dinci manyak çetesi olarak görünen israil'den daha gerçek bir devlet olduğu söylenebilir.

Yüksek bir olasılıkla katil Netanyahu'nun ABD gezisi sırasında Heniyye'yi öldürme iznini aldığı varsayılabilir. Tüm kabadayılık ve tehditkar açıklamalarına rağmen “israil” çetesinin tamamen ABD'nin askeri ve siyasi desteğine bağımlı olduğunu bilmeliyiz. Gazze katliamı bunu açıkça ortaya koydu. Amerika'nın desteği olmadan Siyonistler bölgede yaşayamaz.

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Pek çok yorumcu, yeni cumhurbaşkanının göreve başladığı günlerde Siyonistlerin İran'a bir tokat daha atarak misafirlerini öldürdüğünü ve İran'ın buna bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini yazıyor. Dünya zaten defalarca ABD ve israil'in işbirliğiyle yapılan bu tür suikastlara tanık oldu. Heniyye suikastının bölgede nasıl bir etki oluşturacağını bilmem ama yakın gelecekte her şey ortaya çıkacaktır. Ancak çok gizli oyunların bazen kontrolden çıktığını unutmamalıyız.

israil çetesi bölgeyi büyük bir krize soktu ve olabileceği büyük savaşın önüne sürükledi. Netanyahu liderliğindeki Siyonist çetenin tüm eylemleri, yok edilen statükoyu yeniden tesis etmeye yönelik umutsuz bir girişim gibi görünüyor.

Gazze'deki kanlı başarısızlıktan sonra, israil'in tamamen insanlıktan arındırılmasından ve dünyadaki genel nefretten başka bir şey getirmediği için çocuk katili Netanyahu, Hizbullah ve İran'a yöneldi. Büyük bir savaş tehdidinin Siyonizmin bölgedeki başarısızlığını geçersiz kılacağını ve büyüyen krizi gerileteceğini umuyor. Ancak sorun şu ki, çok katmanlı ve tehlikeli olan oyunu tam olarak kontrol etmek mümkün olmayabiliyor. Zaman da israil'in aleyhine çalışıyor. Büyüyen olayların olumlu sonuçlarına duyulan güvensizlik, Yahudi göçmenleri israil'den ayrılmaya zorluyor. Uzmanlara göre İsraillilerin yüzde 7 ila 10'u bölgeyi çoktan terk etti ve geri dönmeye de niyetleri yok. Bu süreç devam ediyor.

Tel Aviv'den düşmanlarına yönelik duyulan tüm tehditlere rağmen, Siyonist elitlerin krizi aşmak için net bir stratejiye sahip olmadığı giderek daha açık hale geliyor. Bebek katili Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde fanteziler ve apaçık yalanlarla dolu konuşması da bu gerçeğin açık bir teyidiydi. Kritik sorunlar o kadar bariz ki Yahudi liderleri periyodik olarak açılmaya zorluyor. Mesela, israil Güvenlik Konseyi'ne başkanlık eden Tzachi Hanegbi, Siyonistlerin Gazze'deki savaşta stratejik hedeflerinden hiçbirine ulaşamadıklarını kamuoyu önünde itiraf etmek zorunda kaldı.

Uzmanlar, Gazze'deki topyekûn terör ve sivil katliamı ortamında HAMAS'ı yok etme, rehine takasını organize etme veya onları serbest bırakma konusundaki başarısızlığın, Siyonistlerin düşmanlıkları sona erdirme yönünde net bir planları olmadığını gösterdiğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda tarafsız askeri uzmanlara göre HAMAS'ın pozisyonları daha başarılı kabul edilebilir, çünkü Filistin hareketi için savaşa hazır yapıların korunması zaten bir zafer anlamına gelirken, Siyonist çete israil için HAMAS'ı tamamen yenilgiye uğratmanın imkansızlığı fiili bir yenilgi anlamına geliyor.

İsrail, askeri güçteki önemli üstünlüğüne rağmen kendisini bir çıkmazın içinde buldu. Savaşın devam etmesi israil’in durumunu daha da kötüleştiriyor.

Bazı yorumculara göre HAMAS'ın 7 Ekim'deki saldırısı, Tel Aviv ve Washington'un Filistin meselesini nihai olarak "kapatmaya" yönelik stratejik planını yok etme amacı taşıyan, dikkatlice planlanmış bir operasyondu. Bu planlar doğrultusunda İsrail, bölgedeki egemen Arap rejimleriyle (başta Suudi Arabistan) ilişkilerini yeniden tesis ederek, Hindistan - Arap rejimleri (Suudiler, Emirlikler, Ürdün) - Yunanistan - Avrupa ekseninde bir lojistik ve finans merkezi haline gelmişti. Filistin meselesi, Arap rejimlerinin aktif suç ortaklığıyla sonsuza kadar gömülecekti. HAMAS’ın saldırısı ve ardından israil'in başlattığı soykırımı, Tel Aviv ve Washington'daki iktidardaki Siyonist grubun planlarına son verdi. Şimdi siyonist sömürgeci-göçmen ve işgalci israil’in sorunları, iç ve dış baskılar nedeniyle daha da kötüleşiyor.

İsrail ve Yahudilerin “zulüm kurbanı” ve “Yahudi karşıtlığı” olduğu yönündeki dayatılan senaryo tüm “kırmızı çizgilerini” aştı ve artık her zaman kırgın olan ve özel talepte bulunanların eski özel konumuna geri dönüşü olmayacak. Her hâlükârda, Yahudilerin hoşgörü ve dokunulmazlık alanı keskin bir şekilde daraldı. Gözlemciler, işgalci siyonistler bölgedeki durumu kendi elleriyle israil'in fiilen kendini mağlup ettiği bir duruma getirdiğine dikkat çekiyor."