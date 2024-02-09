‘İsrail, kendi kendini yok ediyor’

Dergi, Netanyahu’nun “Hamas’ı yok etme” sözü verdiğini, ancak askeri gücün ötesinde, Hamas’ı ortadan kaldırmaya yönelik bir stratejisi ve savaş sonrası Gazze’ye ilişkin net bir planı olmadığını belirtti.

Barış içinde yaşamak için İsrail’in nihayetinde Filistinlilerle uzlaşması gerekeceği, fakat Netanyahu’nun, buna kariyeri boyunca karşı çıktığı kaydedildi.

Netanyahu’nun, Filistin topraklarını sonsuza kadar işgal etmeye devam edebileceği fikriyle hareket ettiği görüşü paylaşılarak şöyle denildi: “Netanyahu, Filistin sorununu çözmek istemiyor. Savaş, İsrail’i belki de tarihinin en bölünmüş anında yakaladı” denilirken Netanyahu kalsa da kalmasa da, “çatışma yönetiminin” devlet politikası olmaya devam edeceği belirtildi.

Filistinlileri kabul etmeliler

Bunun da “daha fazla işgal, yerleşim ve yerinden edilme” anlamına geldiği kaydedilerek, diğer taraftan bu stratejinin “daha fazla felakete yol açacağı” uyarısı yapıldı. Bu noktada İsrail’in, Filistin’in taleplerini dikkate alması gerektiği belirtilerek, “İsrailliler, Filistinlileri görmezden gelmeye ve onların isteklerini, hikayelerini ve hatta varlıklarını reddetmeye devam ettikleri sürece istikrar beklemesinler.

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