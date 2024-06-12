İsrail karşıtı protesto bir anda karıştı! Burger King şubesi önünde arbede
Konya'da Burger King'i protesto eden grup kendileriyle tartışmaya giren şahsı darbetti. O anlar kameraya yansıdı.
Konya'da bir AVM'de siyonist destekçisi Burger King şubesi önünde protesto gösterisi yapıldı.
Gruptakiler "Katil Burger King, Türkiye'den defol" şeklinde sloganlar attı.
Ortam bir anda karıştı!
O esnada orada bulunan bir kişi protestocularla tartıştı.
Tartışma bir anda arbedeye döndü. Burger King'i protesto eden grup, kendileriyle tartışan şahsı darbetti.
O anlar amatör kameralarla kaydedildi.
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