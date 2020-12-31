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Dünya İsrail itiraf etti: İran güçlerini vurduk
Dünya

İsrail itiraf etti: İran güçlerini vurduk

İsrail Ordusu 2020 yılı savaş raporunu yayımladı. Raporda, 2020'de Suriye'de büyük çoğunluğu İran destekli gruplara ait 50 hedefe saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:17:00 -
İsrail itiraf etti: İran güçlerini vurduk

Yayımladığı yıllık raporda 2020'de Suriye'de 50 hedefin vurduğuna yer veren İsrail ordusu, bunlarının büyük çoğunluğunun İran destekli gruplara ait olduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun yıllık raporunda 2020'de Suriye'de büyük çoğunluğu İran destekli gruplara ait 50 hedefe saldırı düzenlendiği, İran destekli Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'ın 2 saldırı girişiminin engellendiği dile getirildi.

İsrail'in Arap İsyanları döneminin başladığı 2011'den beri başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenlediği belirlenmiş durumda.

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