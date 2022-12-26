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Dünya İsrail İstanbul Sözleşmesi’ni tartışıyor! Kaldırılması yönünde...
Dünya

İsrail İstanbul Sözleşmesi’ni tartışıyor! Kaldırılması yönünde...

İsrail'in 'İstanbul Anlaşması'na katılma olasılığı İsrail aşırı sağını kızdırdı. İsrail’de yayın yapan 'Walla' internet sitesinin haberine göre, aşırı sağ anlaşmanın İsrail hükümetinin zulüm gören birçok kadına yasal statü vermesini gerektirebileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 17:07:00 -
İsrail İstanbul Sözleşmesi’ni tartışıyor! Kaldırılması yönünde...

Türkiye'nin 2011 yılında kabul etmesinin ardından Mart 2021'de büyük bir gürültüyle çekildiği İstanbul Sözleşmesi şimdi de İsrail'i karıştırdı. İsrail aşırı sağı Netanyahu hükümetinin İstanbul Sözleşmesi'ne imza koyma planlarına karşı çıktı.

Görev süresi sona eren YairLapid başkanlığındaki İsrail hükümeti, İsrail'in anlaşmaya katılımı için adımlar atmayı amaçlarken İsrail'de genel seçimler gerçekleşti. Adli Müsteşar Gali Baharav-Mayara, Lapid hükümetinin anlaşmaya katılma prosedürlerini yürütmesini görev süresinin sonuna yaklaşması gerekçesiyle engelledi.

İsrail'in "İstanbul Anlaşması"na katılma olasılığı İsrail aşırı sağını kızdırdı. İsrail'de yayın yapan "Walla" internet sitesinin haberine göre, aşırı sağ anlaşmanın İsrail hükümetinin zulüm gören birçok kadına yasal statü vermesini gerektirebileceğini iddia etti. Walla'nın haberinde görev süresi sona eren İsrail Adalet Bakanı Gideon Sa'ar'ın anlaşmaya katılmak için pratik adımlar atmayı planladığı ve anlaşmanın iki maddesine çekince koymayı planladığı bilgisi yer aldı.

İsrail'deki sağcı çevreler, Likud ile "dini Siyonizm" arasında imzalanan koalisyon anlaşmasında "göç ve cinsiyet eşitliği konularında Sa'ar'ın öne sürmek istediği çekinceleri yetersiz" olarak değerlendirdi.

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