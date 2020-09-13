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Aktüel İsrail İskan Bakanı Kovid-19 nedeniyle genel karantina önerisine tepki için istifa etti
Aktüel

İsrail İskan Bakanı Kovid-19 nedeniyle genel karantina önerisine tepki için istifa etti

İskan Bakanı ve Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi lideri Yaakov Litzman, karantina önerisinin vakaların arttığı ağustos ayı yerine Roş Aşana'da uygulanması planına tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 13:53:17 -
İsrail İskan Bakanı Kovid-19 nedeniyle genel karantina önerisine tepki için istifa etti

KUDÜS (AA) - İsrail İskan Bakanı Yaakov Litzman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 18 Eylül'den itibaren ülke genelinde karantina uygulanmasına yönelik çalışmalara tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aynı zamanda Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi lideri olan Litzman, yaptığı yazılı açıklamada, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Roş Aşana'dan (İbrani takvimine göre bu yıl 18 Eylül'de kutlanacak yılbaşı) itibaren ülke genelinde karantina uygulanması önerisine karşı olduğunu belirtti.

Karantina önerisinin vakaların arttığı ağustos ayı yerine Roş Aşana'da uygulanması planının kabul edilemez olduğunu belirten Litzman, "Artık bakan olarak görevime devam edemem, bu nedenle hükümetten istifa etmeye ve Knesset'e ( İsrail Meclisi) dönmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

İsrail kabinesi, bugün Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle Roş Aşana'dan başlamak üzere ülke genelinde 2 haftalığına karantina uygulanması önerisini karara bağlamak için toplanacak.

Aralarında Litzman'ın da bulunduğu Ultra-Ortodoks Yahudiler'in yanı sıra bazı bakanlar, Roş Aşana'da karantina uygulanması fikrine karşı çıkıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 153 bini geçerken, 1103 kişi de hayatını kaybetti.


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