  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail, İran’a saldırı için 1.5 milyar $ ayırdı
Dünya

İsrail, İran’a saldırı için 1.5 milyar $ ayırdı

İsrail yönetiminin, İran’ın nükleer tesislerine saldırı kabiliyetini artırmak için 5 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 1,53 milyar dolar) fon ayırdığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 17:13:00 -
İsrail, İran’a saldırı için 1.5 milyar $ ayırdı

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, söz konusu fonun 3 milyar şekelinin bu yılın, 2 milyar şekelinin ise gelecek yılın bütçesine ekleneceği belirtildi.
Bu fonun, İran’ın nükleer tesislerine saldırma kabiliyetini artırabilmek için uçaklara, istihbarat toplamaya ve özel silahlanmaya ayrılacağı ileri sürüldü. Kanal 12’nin iddiasına ilişkin İsrailli resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, geçen ay yerel bir haber sitesine yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını “büyük ölçüde hızlandırdıklarını” söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti
Gündem

Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti

'BEST Model' güzellik yarışması adıyla gençlerin vücutlarının teşhir edildiği 'taciz yuvası'nda patlak veren skandalın ardından Best Model K..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika paylaşımı: Bırakmayacağız
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika paylaşımı: Bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz, bır..
Gündem

"Ülkemizi kuranlar, Anayasa için Osmanlı'ya danışmıştı"

ABD'li Demokrat siyasetçi Steve Cohen, Türkiye'nin vatanı olan Anadolu'nun binlerce yıldır medeniyetin beşiği olduğuna işaret ederek, ABD'ni..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay