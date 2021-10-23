İsrail, İran’a saldırı için 1.5 milyar $ ayırdı

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, söz konusu fonun 3 milyar şekelinin bu yılın, 2 milyar şekelinin ise gelecek yılın bütçesine ekleneceği belirtildi.

Bu fonun, İran’ın nükleer tesislerine saldırma kabiliyetini artırabilmek için uçaklara, istihbarat toplamaya ve özel silahlanmaya ayrılacağı ileri sürüldü. Kanal 12’nin iddiasına ilişkin İsrailli resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, geçen ay yerel bir haber sitesine yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını “büyük ölçüde hızlandırdıklarını” söylemişti.