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Gündem İsrail ile tüm ilişkileri kestiler
Gündem

İsrail ile tüm ilişkileri kestiler

Maldivler, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ile tüm ilişkilerini askıya aldı,

Yeniakit Publisher
2021-05-23 11:14:00 -
İsrail ile tüm ilişkileri kestiler

1200 Adadan oluşan Maldiv Cumhuriyeti, İsrail'le tüm ilişkileri askıya alarak İsrail menşei ürünlerin ithal edilmesini yasakladı.

Maldivler Başkanlık Ofisi Sözcüsü Mabrook Azeez yaptığı açıklamada, "Maldivler'in duruşu net; adaletsizliğe karşı duruyoruz ve Filistin halkının devredilemez devlet olma hakkını güvence altına alma mücadelesiyle dayanışmadayız. Maldiv-İsrail ilişkileri, İsrail ürünleri de dahil askıya alındı." ifadelerini kullandı.

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