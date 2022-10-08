İsrail ile Mısır, Gazze'ye ait doğal gaz kaynaklarına el koyuyor!

Al-Monitor'un kimliklerinin gizli kalması şartıyla Mısır istihbarat servisi ve Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi yetkililerine dayandırdığı habere göre, Mısır hükümetinin ekonomi ve güvenlik heyeti İsrail tarafıyla, Gazze Şeridi kıyısındaki doğal gazın çıkarılması üzerine aylardır görüşmeler yapıyordu.

Mısırlı yetkiliye göre, heyet, İsrail ile bir anlaşmaya vardı. Yetkili, anlaşmanın Filistin Yönetimi ve İsrail dahil tüm tarafların çıkarına olacağını söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyesi, Mısır'ın Gazze kıyısındaki doğal gazın çıkarılmaya başlanması için İsrail'in onayının alındığı konusunda Filistin Yönetimi'ne bilgilendirmeler yaptığını belirtti. Filistinli yetkiliye göre, İsrail'in onayı, Rus gazına alternatif olması için Avrupalı ülkelerin İsrail'e yaptığı siyasi baskının ardından geldi.

Filistinli yetkili anlaşma çerçevesinde Mısır ve İsrail'in doğal gazın çıkarılması sürecinde denetlemekten sorumlu olacağını belirtti. Anlaşma kapsamında gazın bir kısmı Mısır'a ihraç edilecek, ekseriyeti ise İsrail tarafından Yunanistan ve Güney Kıbrıs yoluyla Avrupa ülkelerine tedarik edilecek.

Yetkiliye göre, doğal gazın ihraç edilmesi sürecinde elde edilen mali gelirler Filistin Yönetimi'ne iade edilecek, gelirlerin bir kısmı ise Gazze ekonomisini teşvik üzere tahsis edilecek. Ancak bu gelirlerin ne kadarının ve hangi şartlarda Filistin halkının istifadesine sunulacağına dair ciddi şüpheler bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde yönetimi kontrol altında tutan Filistin İslami Direniş Hareketi'nce (Hamas) düzenlenen bir etkinlikte, doğal gaz sahasının Filistinlilere ait olduğu ve İsrail'in buradan faydalanamayacağı vurgulanmıştı.

Filistin yönetimi ve Mısır, 2021 yılında Gazze açıklarındaki gaz sahasını geliştirmek üzere anlaşmaya varmıştı. Elde edilen doğal gazın bir kısmıyla Filistin'in ihtiyacının karşılanacağı ve bir kısmının da Mısır'a ihraç edilebileceği aktarılmıştı.

Mısırlı yetkiliye göre İsrail, 2024 yılının başı itibarıyla Gazze sahasından gaz çıkarılabilmesi için kendi güvenliğini güvence altına almak adına, pratik önlemleri sahada uygulamaya koyacak.

İsrail doğal gaz çıkarılmasını yıllardır engelliyordu

İsrail, güvenlik gerekçelerini ileri sürerek yıllar boyunca Gazze kıyısındaki doğal gazın çıkarılmasını engelledi. Böylece Filistinliler kendilerine ait doğal gazdan istifade etmekten mahrum bırakıldı.

Gazze Şeridi kıyısındaki doğal gaz hakkında

Gazze kıyısının yaklaşık olarak 30 kilometre batısında bulunan doğal gaz sahası, 2000 yılında İngiltere merkezli BG Group tarafından geliştirilmişti.

Söz konusu sahada 1 trilyon fit küpten fazla doğal gaz bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News