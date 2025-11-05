  • İSTANBUL
İsrail ile Hindistan arasında yeni anlaşma!
Dünya

İsrail ile Hindistan arasında yeni anlaşma!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail ile Hindistan arasında yeni anlaşma!

Katil İsrail ile Katil Hindistan arasında savunma, sanayi ve teknoloji alanlarında iş birliğinin ilerletilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Katil İsrail ile Katil Hindistan arasında savunma, sanayi ve teknoloji alanlarında iş birliğinin ilerletilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Yapılan açıklamada, işgalci rejim ve Hindistan Ortak Çalışma Grubu'nun (JWG) yıllık toplantısında savunma, sanayi, teknoloji iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Hindistan heyetinin işgalci sözde Savunma Bakanı Yisrael Katz ile de bir araya geldiği bildirildi.

Hindistan ile savunma iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptına imza koyan katil rejim, "Hindistan ile söz konusu stratejik diyalog, her iki ülke için de kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Stratejik ortaklığımız, karşılıklı güvene ve ortak güvenlik çıkarlarına dayanıyor.” dedi.

