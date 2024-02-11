İsrail hesap verecek

Güney Afrika’nın başvurusuyla 26 Aralık’ta toplanan Uluslararası Adalet Divanı, İsrail hakkında 15’e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verdi. Ancak İsrail kararın üzerinden 15 gün geçmesine rağmen soykırım saldırılarını sonlandırmak yerine artırarak sürdürüyor. Mavi Marmara davasının avukatlarından Cüneyt Toraman, akit’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “İsrail’in her saldırısı ayrı bir şikayet, ayrı bir ihlal nedeni. Hepsinin hesabını ayrı ayrı verecek. Güney Afrika’nın verdiği belgeler arasında açıkça bir soykırım suçunun işlendiği bariz şekilde ortaya konuluyor. Bütün suçlardan ayrı ayrı tazminat yükümlülüğü olacak İsrail’in. Zaten BM’nin 6-7 tane İsrail’in işgalci olduğuna yönelik kararları var. Problem bu kararların uygulanamaması.” Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu da şunları söyledi: “İsrail ve tasması elinde olan ABD tarih sayfalarına katil olarak yazılacaktır. Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail lehine oy kullanan Ugandalı yargıç Julia Sebutinde’nin Adalet Divanı’na Başkan Yardımcısı seçilmesi ise adaletin zalimin elinden tecelli etmeyeceğini tüm dünyaya göstermektedir. Batıl ile mücadele etmeyi şeref addeden milletimiz zalimin karşısında mazlumun yanında yer almaya devam edecektir.”

TBMM heyeti BM’de

Öte yandan, BM etkinliklere katılmak üzere New York’ta bulunan TBMM Parlamentolar Arası Birlik Komisyonu üyeleri, BM’de İsrail’in saldırılarını gündeme taşıdı. AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı, “Ne uluslararası hukuk ne mutabakatlar ve mekanizmalar, İsrail’in barbarlığını durdurmaya yetmiyor ama insanlık vicdanı ayakta” derken; CHP Milletvekili Murat Emir de, “Parlamentoların, ülkelerin, vicdan sahibi her insanın ayağa kalkması ve tavır göstermesi gerekir” ifadesini kullandı.