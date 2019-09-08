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İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu

08 Eylül 2019 Pazar 19:37
İsrail hapishanesindeki kanser hastası Filistinli şehit oldu

KUDÜS (AA) - İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Bessam es-Sayih (47), tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, kemik ve ilik kanseri teşhisi konulan Sayih'in, tedavi için 12 Ağustos'ta nakledildiği İsrail'in Beer Yakov beldesindeki Assaf Harofeh Hastanesinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, 1967 yılından bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli tutukluların sayısının 217'ye yükseldiği aktarıldı.

Filistinli Gazeteciler Forumu, çarşamba günü çok sayıda gazeteci ve hukukçunun katılımıyla, sağlık durumu ciddi derecede kötüye giden Sayih'in kurtarılması için Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde gösteri düzelemişti.

Filistinli Sayih, eşi Muna Ebubekir'in duruşmasına gitmeye çalıştığı sırada "İsrailli bir subay ile eşini öldürme eylemine karışma" suçlamasıyla Ekim 2015'te Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kemik ve ilik kanserinin yanı sıra kronik akciğer iltihabı teşhisi konulan Sayih'in kalp kaslarında zayıflık olduğu, yürüme ve konuşmada zorluk çektiği aktarılmıştı.

- İsrail hapishanelerindeki Filistinliler

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Tutuklulardan bin 800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.


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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 19:37
  1. Bessam es-Sayih
  2. Şehit oldu

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