0553 313 94 23

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteride İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluların serbest bırakılması talep edildi

12 Eylül 2019 Perşembe 15:08
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

RAMALLAH (AA) – İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenlendi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütünün Ramallah'taki temsilciliği önünde toplanan Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevine başlayan Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

İsrail'in tutuklulara yönelik ihlalleri ve keyfi uygulamalarını protesto eden göstericiler, Filistinli tutukluların fotoğrafları ile serbest bırakılmalarını talep eden dövizler taşıdı.

Filistinli insan hakları kuruluşu Özgürlükleri Savunma Merkezi Müdürü Hilmi El-Arac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Biz herhangi bir şekilde mahkemeye çıkarılmadan tutuklu bulunan ve açlık grevine başlayan tutuklular için buradayız. Onlara destek ve onlarla dayanışma için buradayız.” dedi.

Arac, açlık grevindeki Filistinli tutukluların hayatlarının tehlikede olduğuna dikkati çekerek, uluslararası kurum ve kuruluşlara tutuklular için devreye girme çağrısı yaptı.

- 29 Filistinli tutuklu açlık grevinde

Filistinli 23 tutuklu daha İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına son vermesi ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle dün açlık grevine başlamıştı. Böylece İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilerin sayısı 29'a yükselmişti.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:08
  1. Filistin
  2. Filistinli tutuklular
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BTK’nın yeni kurul üyeleri belli oldu
    1. BTK’nın yeni kurul üyeleri belli oldu
    2. İran uyruklu hırsız, kendi..
    3. Günay: Stat kapasitemiz 62 bini..
    4. TÜRK-AV'ın 3. Olağan Genel Kurulu
    5. Babasını kerpetenle vahşice öldüren..
    6. Karabük'te DAEŞ operasyonu!
    7. İnegöl Belediyespor'da transfer
    8. Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı
    9. Özel Güvenlik sınav sonuçları son..
    10. Menteşe’de engelli araçlarının şarjı..
    11. Sancaktepe Belediyesi, 3 meydanda..
    12. Meteorolojiden Bursa için fırtına..
    13. Düzce Belediyesinden sokağa atmayın..
    14. Amasya’da 66. pancar alım kampanyası..
    15. Sinop’ta ilk palamutlar tezgahlara..
    16. Balıkçı Kenan Balcı: "Palamutun az..
    17. Merkez Bankası rezervleri 101 milyar..
    18. Milletvekili Sazak’tan 12 Eylül mesajı
    19. Büyükelçilerin ataması yapıldı
    20. Ataşehir’de dev kazanlarda hazırlanan..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı