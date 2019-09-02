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İsrail hapishanelerindeki 200 Filistinli tutuklu açlık grevine başladı

Filistinli tutuklular, İsrail hapishanelerindeki koşulların iyileştirilmesini ve ihlallerin durdurulmasını talep ediyor

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:40
İsrail hapishanelerindeki 200 Filistinli tutuklu açlık grevine başladı

KUDÜS (AA) – İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 200 Filistinli, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevine başladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS-IPS) ile tutuklu temsilcileri arasında pazar günü gerçekleşen görüşmelerin başarısızlığa uğramasının ardından 200 Filistinli tutuklunun açlık grevine başladığı belirtildi.

Açıklamada, tutukluların sağlığını tehdit eden sinyal kesici jammer cihazlarının kaldırılması ve İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesi'nde bulunan Filistinli kadın tutuklulara yönelik ihlallerin durdurulması başta olmak üzere cezaevi koşullarının iyileştirilmesinin talep edildiği aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından daha önce yapılan açıklamada, halihazırda İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 9 Filistinlinin hapishane şartlarını ve idari tutukluluğu protesto etmek için açlık grevinde olduğu bildirilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:40
  1. Filistin
  2. Filistinli tutukulular
  3. FKÖ
  4. İsrail
  5. ŞABAS-IPS

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