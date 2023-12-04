İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Hollanda resmen mahkemelik oldu! Beklenmedik gelişme, bir ilk: Nedeni F-35 savaş uçakları!

İnsan hakları kuruluşları Gazze’de yaşanan gelişmeler ve İsrail-Hamas savaşında, “savaş yasalarının ihlal edilmesine katkıda bulunduğu” gerekçesiyle Hollanda devleti aleyhine Lahey Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, hızlandırılmış davaya ilişkin kararını 15 Aralık’ta açıklayacak.

Oxfam Novib, Uluslararası Af Örgütü, PAX ve Haklar Forumu adlı kuruluşların açtığı davada, Hollanda’nın, İsrail’e F-35 savaş uçağı parçalarının satışını derhal durdurması istendi. Davacı kuruluşlar, Hollanda hükümetinin Gazze’de yaşananlara göz yummasını ve kamuoyu önünde İsrail'i "savaş yasalarının açıkça ciddi ihlali" konusunda uyarmasını da talep ediyor.

İsrail'in kendisini savunabilmesi gerektiğini vurgulayan Hollanda hükümeti ise bunun için gerekli izinlerin verilmiş olması ve ülkenin anlaşmalardan sapma seçeneğine sahip olup olmadığının belli olmaması nedeniyle parça tedarikine devam etmek istiyor.

Lahey Mahkemesi’nde görülen davada insan hakları kuruşları, Hollanda'nın silah ihracatına izin vererek Gazze'deki savaş yasalarının ihlalline katkıda bulunduğunu savunuyor. Davacı kuruluşlara göre, Hollandalı yetkililerin "ciddi ihlal" uyarılarına rağmen, hükümet, İsrail’e F-35 savaş uçağı parçalarının satışına devam ediyor. Barış Örgütü PAX, Hollanda'nın savaş uçağı parçası teslimatını durdurmamasının, silah ihracatı kurallarına aykırı olduğunu savunuyor. PAX yöneticisi Martje van Nes, Uluslararası Af Örgütü’nün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Askeri mallar, insan hakları veya uluslararası insancıl hukuk ihlallerine katkıda bulunabiliyorsa bunların ihracatı kesinlikle yasaktır" dedi. Davacı örgütlerin avukatı Liesbeth Zegveld’e göre, “topyekün yıkım, çok sayıda sivilin ölümü ile siyasi ve askeri açıklamalar, İsrail'in savaş hukukunun temel ilkelerini göz ardı ettiğini” ortaya koyuyor.