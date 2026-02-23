İsrail güvenlik kabinesi toplandı: ABD’nin İran'a olası saldırısı gündemde

Kanal 12'nin haberine göre, İsrail hükümeti ABD’nin İran’a yönelik askeri bir harekatı yakın zamanda başlatabileceği ihtimali üzerine teyakkuza geçti. Güvenlik kabinesi üyeleri, İran ve çeşitli cepheler üzerine kapsamlı brifing alırken; Washington ve Tahran arasındaki nükleer müzakerelerden bir sonuç çıkma ihtimalinin oldukça sınırlı olduğu vurgulandı.

NETANYAHU'DAN KRİTİK HİZBULLAH MASASI: SAVAŞ SENARYOLARI İNCELENİYOR

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi dar bir kadroyla Hizbullah’ın olası bir ABD saldırısına nasıl karşılık vereceğini görüştü. İsrailli yetkililer arasında, Hizbullah'ın topyekûn bir savaşa girip girmeyeceği konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşanırken, İran'ın nükleer programı konusunda zaman kazanmaya çalışacağı değerlendirildi. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, İsrail tarafı her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını sıkılaştırdı.

TRUMP'IN İRAN PLANI TEL AVİV'İ KORKUTTU: "HALA BİZİMLE Mİ?"

Toplantıda dikkat çeken en çarpıcı detay ise Netanyahu’nun Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrası yaşadığı kafa karışıklığı oldu. Trump’ın İran konusundaki net tutumunu anlamakta zorlandığını ifade eden Netanyahu’nun, üst düzey bir Amerikalı yetkiliye "Hala bizimle mi?" sorusunu yönelterek ittifakın geleceğine dair şüphelerini paylaştığı öne sürüldü. 26 Şubat'ta Cenevre'de yapılması planlanan müzakereler öncesi bölgede gerilim had safhaya ulaştı.