İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te vurarak yaraladığı Filistinli şehit oldu
KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak yaraladığı Filistinli şehit oldu.
Kudüs'teki Hadassah Hastanesi, Filistinli gencin acil servise getirildiğini, ancak karnından ağır yaralanması nedeniyle nabzının durduğunu ve doktorların ölüm haberini vermek zorunda kaldığını açıkladı.
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin bugün işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçişlerde kullanılan İsrail'e ait Ez-Zaim kontrol noktasında araç içindeki bir Filistinli genci gerçek mermiyle vurduğunu ifade etmişti.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise vurulan Filistinlinin araçla ezme girişiminde bulunduğu öne sürülmüştü.
İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.