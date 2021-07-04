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Dünya İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti
Dünya

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında yaşanan arbedeye müdahalesinde 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 08:37:00 -
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler Nablus kentine bağlı Kusra köyüne saldırmak istedi.

Saldırıyı engellemeye çalışan Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandı.

Bölgeye gelen İsrail güçleri, Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandı.

İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulan 20 yaşındaki Muhammed Farid Ali Hasan yaşamını yitirdi.

Müdahalede 2 Filistinli de ayağından plastik mermiyle vuruldu. Yaralılardan biri İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

 

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