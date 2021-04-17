  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere 4 gece üst üste saldırı
Dünya

İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere 4 gece üst üste saldırı

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere üst üste 4’üncü gece saldırması sonucu çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 09:58:00 -
İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere 4 gece üst üste saldırı
İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere üst üste 4’üncü gece saldırması sonucu çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı.

İsrail işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinliler, bir kez daha İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. İsrail güçleri üst üste 4'üncü gecede Mescid-i Aksa'da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırdı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, teravih namazından çıkan yüzlerce Filistinliye Eski Şehir bölgesinin ana kapılarından Şam Kapısı'na geldikleri sırada saldırdığını belirtti. Tekbir ve sloganlar atan Filistinlilere, İsrail güçleri ses bombası ve gaz bombaları ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 2 kişinin yaralandığı ve birkaç Filistinli'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay LGBTİ cevabı!
Gündem

Serdar Ortaç'tan Buket Aydın'ı dumura uğratan olay LGBTİ cevabı!

Haber Global canlı yayınında konuşan Serdar Ortaç, verdiği LGBTİ cevabı ile Buket Aydın'ı dumura uğrattı.
CHP ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu! KKTC’deki Kur’an kursu skandalına açık destek
Siyaset

CHP ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu! KKTC’deki Kur’an kursu skandalına açık destek

CHP zihniyeti KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılmasına yönelik karara destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İslam ile bir p..
KVKK açıkladı! Koç'un bankasında büyük skandal
Ekonomi

KVKK açıkladı! Koç'un bankasında büyük skandal

Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi Bankası'ndaki büyük bir skandal ortaya çıktı. Bankada çalışan bir kişinin elde ettiği 2 bin 484 müşterinin k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay