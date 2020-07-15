İsrail güçleri Kudüs'te evlilik hazırlığı yapan Filistinlinin evini yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yuva kurmaya hazırlanan Filistinli gence ait evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yerel kaynaklar, Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mükebber Mahallesi'nde Gassan Şukayrat'a ait evin İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen belediye ekiplerince yıkıldığını belirtti.

Söz konusu evin inşasının geçen ay tamamlandığı, evlilik hazırlığı yapan Şukayrat'ın düğünün ardından eşiyle bu eve taşınmayı planladığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin Filistinli gence ait evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığı kaydedildi.

- İsrail bu yıl Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 81 evi yıktı

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail, bu yıl işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 81 evi yıktı.

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.



