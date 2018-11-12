0553 313 94 23
impression

İsrail güçleri Gazze'ye hava saldırısı başlattı

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına atılan roketin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeye hava saldırısı başlattığı öğrenildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:35
İsrail güçleri Gazze'ye hava saldırısı başlattı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçaklarımız, Gazze'de terör hedeflerini vuruyor." ifadesine yer verildi.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, daha önce yapılan açıklamada Gazze'den açılan ateşin İsrail tarafında bir otobüse isabet ettiği ifade edilmişti.

Otobüsü hedef alan saldırının ne tür bir silahla yapıldığına ve hasara ilişkin açıklama yapılmazken, Gazze'den İsrail tarafına 80 roket atıldığı, bölgede sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsrail basını ise Gazze'den atılan roketlerden birinin bir otobüse isabet ettiğini ve bir kişinin ağır şekilde yaralandığını aktardı.

Gazze'de dün akşam İsrail askerinin sınırı geçerek Filistin tarafında düzenlediği saldırı sonucu gerginlik artmıştı.

İsrail ordusundan açıklama

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaşanan çatışmanın detayına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.

Yaşanan çatışmada bir Kassam komutanının da aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olurken, 7 Filistinli de yaralanmıştı. İsrail ordusu ise çatışmada bir askerinin öldürüldüğünü, bir askerinin ise yaralandığını duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:35
  1. israil
  2. Filistin

YORUM YAZ

  • huseyin uzunhuseyin uzun35 dk önce
    israil devleti terörist unsurlara gereğini yapmıştir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yaşlıları dolandırdıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı
  1. Yaşlıları dolandırdıkları gerekçesiyle..
  2. FETÖ'cüler ByLock yerine 'Tictoc'..
  3. Anaokulunda korkutan yangın!
  4. Abdou Razack Traore: Zamana ihtiyacım..
  5. Çocuklarının sesinden rahatsız olduğu..
  6. İtalyanlar yazdı! O ismin peşine..
  7. SMA hastalığı ilaçları devlet..
  8. Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastalarına..
  9. Ülkedeki mahkumların yüzde 70'i..
  10. MSB uzman erbaş alımı
  11. Çalıntı plakayla hırsızlığa tutuklama
  12. Gaziantep'te hareketli anlar! El..
  13. 2019 asgari ücret ne olur
  14. Çatıdan asansör boşluğuna düşerek öldü
  15. Topuklu ayakkabı giyenler dikkat!
  16. Komşuda halk sokaklara döküldü!
  17. İsrail güçleri Gazze'ye hava saldırısı..
  18. 63 asker tutuklandı!
  19. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında..
  20. Ankara Adliyesi önündeki şüpheli çanta..
Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki

Günün Karikatürü

11 Kasım 2018
Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim