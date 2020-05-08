İsrail güçleri Gazze'de Filistinli bir balıkçıyı yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sahilinde avlanan Filistinli bir balıkçıyı yaraladı.

Gazze'deki Balıkçılar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze sahilinde avlanan Filistinli balıkçıların teknelerine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 60 yaşındaki Filistinli Macid Bekir'in başından plastikle kaplanmış metal kurşunla vurularak yaralandığı ifade edilen açıklamada, balıkçının durumuna dair bilgi verilmedi.

İsrail'den olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

İsrail askerleri, sınır ihlali yaptıkları iddiasıyla sık sık Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.



