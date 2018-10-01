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İsrail güçleri Gazze sınırında 37 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu 37 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 19:44
İsrail güçleri Gazze sınırında 37 Filistinliyi yaraladı

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Gazze'nin kuzeybatısında bir araya gelen yüzlerce Filistinli, İsrail sınırı yakınlarındaki bölgelerde araç lastiği yaktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahale ettiği ve 37 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 34'ü çocuk 190'dan fazla Filistinli şehit oldu, binlerce kişi yaralandı.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 19:44
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