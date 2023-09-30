İsrail güçleri Filistinli bir genci daha şehid etti
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki saldırısında Filistinli bir gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki saldırısında Filistinli bir gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail güçleri dün (29 Eylül Cuma) akşam saatlerinde Batı Şeria’daki El-Bire kentinin Cebelu’t-Tavil bölgesinde Filistinli bir genci öldürürken bir diğerini yaraladı.
Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yayınladığı bildiride, Muhammed Rummane adlı gencin İsrail güçlerinin gerçek mermilerle açtığı ateş sonucu aldığı yaranın etkisiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
İslami Direniş Hareketi (Hamas), Muhammed Rummane’nin El-Bire kentindeki Cebelu’t-Tavil bölgesi arazileri üzerinde kurulu Psagot Yahudi yerleşimi yakınlarında İsrail güçlerinin açtığı ateşle can verdiğini duyurdu.
İsrail güçleri dün akşam Psagot Yahudi yerleşimi yakınlarında bir otomobile ateş açmış ve araçtaki iki genci gözaltına almıştı.
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Yaralı olarak gözaltına alınan gençlerden birinin Muhammed Rummane olduğu, bir süre sonra Filistinli gencin yarasının etkisiyle yaşamını yitirdiği bildirildi.