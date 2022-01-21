İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 10 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta beldesinde 9 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin olayların yaşandığı bölgedeki yollarda kazı yapması nedeniyle, ambulansların yaralılara ulaşmasında sorun yaşandığı kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentinde de Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Harem-i İbrahim’de kılınan cuma namazından çıkan Filistinli gençler, yakındaki Bab Ez-Zaviye Mahallesi'nde gösteri düzenledi.

İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinli gençler ise taşlarla karşılık verdi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Bab Ez-Zaviye bölgesindeki müdahalesinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğun plastik mermiyle yaralandığını aktardı.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci saldırısında 4'ü İsrailli 10 kişi yaralandı

Bu arada Batı Şeria'da yüzleri maskeli bir grup Yahudi yerleşimcinin saldırısı sonucu Filistinlilere destek için bölgede bulunan 4'ü İsrailli aktvist 10 kişi yaralandı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin kasabasında, İsrail yönetiminin el koyma tehdidi altındaki arazilere zeytin ağacı dikmek üzere olan Filistinli çiftçilere destek için gelen kişiler, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Gazze ve Batı Şeria'nın işgaline karşı olan Hahamlar İnsan Hakları Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maskeli Yahudi yerleşimcilerin, sopalar, taşlar ve gaz kullanarak dernek üyelerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, aktivistlerin ve çiftçilerin darbedilip taşlandıkları ve bir aracın da ateşe verildiği belirtilerek, bir gönüllünün, "Bizi öldürebilirler. Çok yaralı var. İsrail Yahudi terörizmine ne zaman son verecek?" ifadesine yer verildi.

Dernek üyelerinden Haham Eric Asherman da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşim biriminden gelen İsraillilerin, Burin'de ağaç diken Filistinliler ve İsraillilere saldırdığını aktardı.

Haham, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Olayla ilgili yayımlanan görüntülerde de yüzleri maskeli 15 Yahudi yerleşimcinin, İsraillilere doğru koştuğu, arabalarını yaktığı, sopa ve taşlarla onlara saldırdığı görülüyor.

Filistin Kızılayından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 4'ü İsrailli 10 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 4 İsraillinin, Hahamlar İnsan Hakları Derneğine mensup olduğu kaydedildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi de İsrailli 4 aktivistin Yahudi yerleşimcilerin saldırısında yaralandığını aktardı. Gazete İsrail askerlerinin, saldırıdan sonra olay yerine ulaştığını yazdı.

Haberde, diğer yaralılara ilişkin bilgi verilmedi.

Arap Milletvekilinden saldırıya tepki

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi lideri Eymen Avde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerleşimci şiddetinden İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Şiddet görüntülerinin, "suçluların hükümet desteği almasının sonucu" olduğunu savunan Avde, "İşgalin derinleştirilmesi politikası, yerleşimci şiddetinin temelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da saldırganların, İsrail askerleri bölgeye gelmeden olay yerinden kaçtığı savunuldu.

Yahudi yerleşimciler, Nablus'un kuzeybatısındaki Deyr Şeref köyünde de yaklaşık 300 zeytin ağacını kesti.