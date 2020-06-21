  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

İsrail güçleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:05:00 -
İsrail güçleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da bazı bölgelere baskın düzenlediğini belirtti. 

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te 9, Batı Şeria'da da 5 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.

Doğu Kudüs'te gözaltına alınanlar arasında 14 yaşında bir Filistinli çocuğun da bulunduğu dile getirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı