  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şüphelenip veteriner çağırdılar! Doğan çift başlı kuzu hayata tutunamadı
Meteoroloji'den flaş 'kuvvetli yağış' uyarısı!
YHT'ye yağış engeli! İptal edildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan çağrı: Yardıma hazırız
Dünya İsrail gemisine saldırı! Yangın çıktı
Dünya

İsrail gemisine saldırı! Yangın çıktı

Hint Okyanusu'nda terörist İsrail'e ait bir ticari gemiye silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olay sonrası gemide yangın çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 21:29:00 -
İsrail gemisine saldırı! Yangın çıktı

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin'in "güvenilir bazı kaynaklara" dayandırdığı haberde, işgalci terörist İsrail'e ait ticari bir gemide silahlı saldırı sonrası yangın çıktığı ifade edildi.

Söz konusu geminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru yol almadan önce Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda demirlediği iddia edilen haberde, saldırının henüz kimse tarafından üstlenilmediği belirtildi.

Haberde, "Bu olayın, İsrail'in bir insansız hava aracıyla Tahran'ın batısında saldırı düzenlediğine dair ortaya atılan haberlerin ardından gelmesi dikkati çekiyor." denildi.

İsrailli gazeteci Barak Ravid'e konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili ise Hint Okyanus'unda saldırıya uğrayan geminin İsrailli bir iş adamına ait olduğunu doğruladı.

İran'a suçlama

Terörist İsrail'in, Hint Okyanusu'nda bugün ülkeye ait bir ticari gemiye düzenlenen saldırıyla ilgili olarak İran'ı suçladığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığından adları açıklanmayan yetkililer, Haaretz gazetesine yaptıkları açıklamada, İsrailli iş insanına ait gemiye düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandıklarını söyledi.

Öte yandan işgalci İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, saldırıya uğrayan geminin, İsrailli iş insanı Eyal Ofer'e ait olduğu bilgisi paylaşıldı.

Geminin mürettebatı arasında İsrail vatandaşının bulunmadığı ve saldırıda yaralanan olmadığı dile getirildi.

Haberde ayrıca saldırıya uğrayan gemide ağır hasar oluşmadığı kaydedildi.

Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyonu, Hint Okyanusu'nda İsrail'e ait bir ticari geminin saldırıya uğradığını ve gemide yangın çıktığını aktarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay