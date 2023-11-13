İsrail Gazze'yi hayalet şehre çevirmek istiyor! 41 binden fazla konutu bombalarla yıktılar

İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 41 binden fazla konut tamamen, 222 bin 120 konut ise kısmen yıkılırken yüzlerce ibadethane de ciddi zarar gördü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları haftalardır şiddetli bir şekilde sürerken ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın tüm bölge bombalanıyor.

Açıklanan son resmi verilere göre İsrail'in saldırılarda en az 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 180'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 28 bin 200'ü aşkın kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail'in saldırılarında 41 bin 30 konut tamamen, 222 bin 120 konut ise kısmen yıkıldı.

Saldırılarda 92 hükümet binası ciddi şekilde zarar gördü, 241 okul hasar aldı, bunlardan 61'inin kullanılmaz durumda ve hizmet dışı olduğu kaydedildi.

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İbadethanelerin de zarar gördüğü saldırılarda 70 cami tamamen, 153 cami ise kısmen yıkıldı, 3 kilise hedef alındı.

Tarım alanlarını da mahfettiler

Bir ayı aşkın süredir devam eden saldırılardan kaynaklanan tarım alanındaki doğrudan hasar 180 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

İsrail, yaklaşık 45 bin dönümlük tarım alanlarının yüzde 25'inden fazlasını buldozerlerle yerle bir etti, meyve ağaçlarını söktü, halkın geçim kaynağı büyükbaş ve kümes hayvanları ile balıkları itlaf etti.

Sağlık ekipleri görevlerine devam ediyor

Sağlık ekipleri ile hükümet yetkililerin saldırılara rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada sahadaki durumun ciddiyetine, saldırılara ve katliamlara rağmen Filistin halkına desteklerini sürdürecekleri ifade edildi.

Özgür dünya ülkelerine 'İsrail'in bu suçlarının önüne geçilmesi, hastaneleri ve evleri bombalayarak sakinlerinin başları üstüne yerle bir ederek sürdürdüğü bu saldırılar ile uluslararası hukuka aykırı bu suçların derhal durdurulması' çağrısı yapıldı.

Bu katliamların devam etmesinin İsrail'in bu eylemlerini uluslararası onayla sürdürdüğü anlamına geldiği belirtilen açıklamada tarihin Filistin'de yaşananları unutmayacağı vurgulandı.

Ayrıca Gazze Şeridi ile Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın yardımların, tıbbi malzemelerin akışının sağlanabileceği güvenli bir geçit olması adına acilen ve derhal kalıcı şekilde açılması talep edildi.

Kaynak: AA