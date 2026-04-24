Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail Gazze'de soykırımı sürdürüyor!

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail'in perşembe günü Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yerel sağlık görevlileri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlenen bir saldırıda bir kişinin öldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını belirtti.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el Belah bölgesinde bulunan mülteci kampı Meğazi'de düzenlenen ayrı bir saldırıda, bir kurtarma görevlisi dahil üç kişi daha katledildi.

Çarşamba günü ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye'de bir cami yakınında hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda aralarında üç çocuğun da bulunduğu beş Filistinli can verdi.

Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail, Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkesi 2 bin 400'den fazla kez ihlal etti. Saldırılarında yüzlerce kişiyi öldürdü ve bölgeye yardımların girişini de engelledi.

Ateşkesin başından bu yana en az 780 kişi katledilirken bunların 300'den fazlası çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana katledilenlerin sayısı ise 72 bini aşmış durumda.

Kaynak: Mepa News

