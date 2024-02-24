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Dünya İsrail, Gazze'de katliamlarına devam ediyor! Son dakika: Bu kez yerleşim yerini ateşe verdi! 24 ölü!
Dünya

İsrail, Gazze'de katliamlarına devam ediyor! Son dakika: Bu kez yerleşim yerini ateşe verdi! 24 ölü!

Yeniakit Publisher
2024-02-24 01:50:00 - 2024-02-24 02:22:40
İsrail, Gazze'de katliamlarına devam ediyor! Son dakika: Bu kez yerleşim yerini ateşe verdi! 24 ölü!

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde sivillerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda 24 Filistinli hayatını kaybetti. Katil İsrail büyük alçaklıklarına devam ediyor...

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde sivillerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda 24 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde sivillerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda 24 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. Tüm dünyanın tepkisine rağmen sivilleri hedef alan İsrail güçleri, Filistinlilerin sığındığı bir binayı hedef aldı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde Ebu Zuaiter ailesine ait olduğu öğrenilen binaya düzenlenen saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 24 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

 

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