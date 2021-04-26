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Dünya İsrail, Gazze'de avlanma menzilini 9 mile düşürdü‎
Dünya

İsrail, Gazze'de avlanma menzilini 9 mile düşürdü‎

İsrail makamları, Gazzeli balıkçıların Akdeniz'de avlanma menzillerini 15 milden 9 mile düşürülmesi kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 07:57:00 -
İsrail, Gazze'de avlanma menzilini 9 mile düşürdü‎

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, söz konusu kararın pazartesiden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

Ayyaş, avlanma menzilinin 15 milden 9 mile düşürülme kararının Gazze'de balıkçılar için büyük bir ekonomik zarara neden olduğunu belirterek, alınan kararı kınadı.

Cuma gününden bu yana İsrail ile Gazze arasındaki sınır bölgelerinde gerginlik yaşanıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerin düşürüldüğüne ilişkin birkaç kez açıklama yapmıştı.

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