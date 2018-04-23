Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

İsrailli Haaretz Gazetesi, muhalefetin tüm çabalarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimleri kazanacağının garanti olduğunu yazdı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:19
İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeden sonra seçimlerin 24 Haziran'a alındığını duyurmasından sonra dünya ülkeleri gözlerini Türkiye'ye çevirdi.

Avrupa'da yayın yapan birçok gazete, Türkiye'de yapılacak seçimlerin nabzını tutmaya başladı. Seçimlerle ilgili son analiz ise, İsrail'de yayın yapan Haaretz Gazetesi'nde Simon A. Waldman imzasıyla yayınlandı.

"ERDOĞAN AKILLI SİYASETÇİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "akıllı bir siyasetçi" olarak nitelendiren Waldman, erken seçim hamlesi karşısında muhalefetin çaresiz olduğunu yazdı.

"KAZANACAKTI ŞİMDİ ZAFER GARANTİ"

İsrailli yazar, "Planlanan takvimden 17 ay önce, 24 Haziran’da erken Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını açıklamak akıllıca bir hamleydi. Erdoğan ve onun iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi  her zaman kazanacaktı ancak şimdi zafer neredeyse garanti." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:19
  1. İsrail
  2. seçim
  3. Erdoğan
  4. Türkiye
  5. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karamollaoğlu Akşener'i ikna edebilecek mi?
    1. Karamollaoğlu Akşener'i ikna..
    2. İşte Putin'in tüm güvenlik..
    3. YSK'dan açıklama geldi! İşte seçime..
    4. Kuzey Kore’de otobüs faciası: 36 kişi..
    5. Karamollaoğlu, Akşener ile görüşecek
    6. İstanbul'da jandarmadan E-5'te nefes..
    7. Yeni dönem başladı! (Barkod kimlik..
    8. Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi
    9. Kuyruğun sonu gelmedi! Hepsini..
    10. Lama vekil tükmüğünde boğuldu!..
    11. Pompalı tüfekle kafeteryayı bastı,..
    12. Çağrı işe yaradı, 4.4 ton altın geldi
    13. PKK'dan sonra bir ittifak açıklaması..
    14. Süper Lig 2017/18 sezonu 29. hafta..
    15. İstanbul'da bugün başkan Yağmur Özer!
    16. CHP ile SP liderinin görüşmeleri başladı
    17. Muş'ta Nisan sonunda iki metre kar
    18. Elazığ-Bingöl yolunda kaza: 2 ölü, 1..
    19. Batman Belediyesi'nden çocuklara..
    20. Perde Kadıköy'de kapanıyor!
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Türklerle ilgili sözleri İran'ı karıştırdı
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi
    Tükürdüğünü yaladı... Akşener 'abidik gubidik' işlere girdi