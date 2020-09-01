  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail gazetesi: Netanyahu 2018'de gizlice BAE'yi ziyaret etti
Aktüel

İsrail gazetesi: Netanyahu 2018'de gizlice BAE'yi ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:25:49 -
İsrail gazetesi: Netanyahu 2018'de gizlice BAE'yi ziyaret etti

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2 yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail istihbarat servisi Mossad’ın girişimleri sonucu Netanyahu, 2018'de gizlice BAE'yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Netanyahu'nun Veliaht Prens Al Nahyan ile bir araya geldiği, Mossad Başkanı Yossi Cohen'in de görüşmede hazır bulunduğu ifade edildi.

Al Nahyan-Netanyahu görüşmesinin ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın 2019'da Washington'da ABD'li yetkililerin de katıldığı bir toplantıda BAE'li yetkililerle görüştüğü kaydedildi.

Netanyahu geçen hafta düzenlediği basın toplantısında İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen bazı Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle "çok sayıda" gizli görüşme yaptıklarını dile getirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler
Dünya

Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı koruyan Fransa ve Almanya’dan Türkiye açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ’Tansiyonun düşmes..
Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldü..
Savaşın eşiğinde konuştu! Papa'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması
Dünya

Savaşın eşiğinde konuştu! Papa'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de savaşın eşiğine gelmesi sonrası konuşan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, gelişmeleri endiş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı