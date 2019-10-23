0553 313 94 23

İsrail, Filistinlilerin toprağına göz dikti

İşgalci katil İsrail, Filistinlilere ait yeni toprakları gasbetmek için plan hazırladı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 12:48
İsrail, Filistinlilerin toprağına göz dikti

 Münübe Yılmaz 

İşgalci İsrail’in gözü doymuyor... SiyonistlerFilistinlilere ait yeni toprakları gasbetmek için plan hazırladı. Wafa haber ajansının haberine göre İsrail işgal makamları, Batı Yaka’daki Nablus şehrinin güneyinde bulunan Qaryout köyündeki yasa dışı bir yerleşim yerinin genişletilmesi için yaklaşık 173 dönüm tarım arazisini gasbetmek istiyor.

Yasa dışı Yahudi yerleşim karşıtı eylemci Bashar Sadık, İsrail işgalinin, Oslo Anlaşması uyarınca Filistin yönetimi ve İsrail güvenlik kontrolü altında olan Batı Yaka’nın “B Bölgesi’nde” el konulmak istenen arazinin hava haritasını çıkardığını söyledi. Filistinlilere ait 173 dönem toprağın yasa dışı yerleşiminin genişletilmesi için kullanılacağını belirten Sadık, işgal kuvvetlerinin son zamanlarda Filistinli çiftçileri bölgeden çıkmaya zorladığını ve askeri izinleri olmadan topraklarına erişmelerini yasakladığını de ifade etti.

Yahudi yerleşimcilerin de bölgede Filistinlilerin arazilerini ateşe vererek işgale destek verdiği ifade edildi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 12:48
  1. İşgalci İsrail
  2. Siyonistler
  3. Filistinliler
  4. Wafa haber ajansı
  5. Nablus şehri
  6. Bashar Sadık
  7. İsrail işgali
  8. Oslo Anlaşması
  9. işgal kuvvetleri

YORUM YAZ

  • Alparslan 1071Alparslan 107119 sa önce
    Kahrolsun israil, kahrolsun siyonizm!!!!!!!!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  1. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  2. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
  3. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
  4. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  5. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  6. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  7. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  8. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  9. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  10. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  11. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  12. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  13. Galatasaray'da Küfür krizi!
  14. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  15. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  16. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  17. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  18. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  19. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  20. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  21. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  22. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  23. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  24. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  25. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  26. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  27. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  28. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  29. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  30. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi