İsrail, Filistinlilerin toprağına göz dikti

Münübe Yılmaz

İşgalci İsrail’in gözü doymuyor... SiyonistlerFilistinlilere ait yeni toprakları gasbetmek için plan hazırladı. Wafa haber ajansının haberine göre İsrail işgal makamları, Batı Yaka’daki Nablus şehrinin güneyinde bulunan Qaryout köyündeki yasa dışı bir yerleşim yerinin genişletilmesi için yaklaşık 173 dönüm tarım arazisini gasbetmek istiyor.

Yasa dışı Yahudi yerleşim karşıtı eylemci Bashar Sadık, İsrail işgalinin, Oslo Anlaşması uyarınca Filistin yönetimi ve İsrail güvenlik kontrolü altında olan Batı Yaka’nın “B Bölgesi’nde” el konulmak istenen arazinin hava haritasını çıkardığını söyledi. Filistinlilere ait 173 dönem toprağın yasa dışı yerleşiminin genişletilmesi için kullanılacağını belirten Sadık, işgal kuvvetlerinin son zamanlarda Filistinli çiftçileri bölgeden çıkmaya zorladığını ve askeri izinleri olmadan topraklarına erişmelerini yasakladığını de ifade etti.

Yahudi yerleşimcilerin de bölgede Filistinlilerin arazilerini ateşe vererek işgale destek verdiği ifade edildi.