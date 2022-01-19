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Dünya İsrail Filistinlileri bir ev ve 5 iş yerini yıkmaya zorluyor
Dünya

İsrail Filistinlileri bir ev ve 5 iş yerini yıkmaya zorluyor

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde Filistinlileri, kendilerine ait bir evi ve 5 iş yerini yıkmaya zorladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 10:09:00 -
İsrail Filistinlileri bir ev ve 5 iş yerini yıkmaya zorluyor

Filistin resmi haber ajansının haberine göre, İsrail makamları aldıkları yıkım kararında, ev ve iş yerlerinin ruhsatsız olduğunu öne sürdü.

Yıkılması istenen binaların Kudüs'ün kuzeyindeki Şafat mülteci kampı, Silvan ve kentin güneyindeki Cebel el-Mukebbir beldesinde olduğu bildirildi.

Kudüs'teki Filistinlilerden, mahkeme kararı çıkması durumunda söz konusu yerlerin kendileri tarafından yıkılması isteniyor. Aksi takdirde resmi makamların yıkım masrafları büyük meblağlarla yer sahiplerine ödettiriliyor.

İnsan hakları merkezlerine göre, Kudüs'teki Filistinliler, inşaat ruhsatı almak için on binlerce dolar ödemek zorunda bırakılıyor.

Resmi bir kurum olan Filistin Ulusal Bilgi Merkezi, İsrail güçlerinin 1967'de Kudüs'ü işgalinden bu yana 1900 evi yıktığını kaydetti.

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