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Dünya İsrail, Filistinli sağlık çalışanlarını esir almıştı! Sıcak gelişme
Dünya

İsrail, Filistinli sağlık çalışanlarını esir almıştı! Sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-03-28 14:34:00 -
İsrail, Filistinli sağlık çalışanlarını esir almıştı! Sıcak gelişme

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 7 çalışanının serbest kaldığını duyurdu. İsrail güçlerinin baskında alıkoyduğu 8 kişinin ise hala tutsak olduğu bildirildi.

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin 9 Şubat'ta Han Yunus şehrindeki Emel Hastanesinde alıkoyduğu Filistin Kızılayı çalışanlarından bir kısmının serbest kaldığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 9 Şubat'ta Emel Hastanesine düzenlediği baskında alıkonulan, aralarında Gazze Acil Servis Müdürü Muhammed Ebu Musbih'in de bulunduğu 7 kişinin 47 gün sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin baskında alıkoyduğu 8 kişiyi serbest bırakmadığı açıklanırken, bu kişilerin durumu hakkında bilgi alınamadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, şubat ayında yaklaşık bir ay süren kuşatma ve saldırılar düzenlediği Han Yunus'taki Emel Hastanesini tahliyeye zorlamıştı.

Filistin Kızılayı, 24 Mart'ta İsrail'in hastaneye yeniden saldırı düzenleyerek, acil operasyon odasında görevli Emir Ebu Ayşe'nin görevi başında iken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini açıklamış, kuşatılan Emel Hastanesindeki personelle iletişimin kesildiğini duyurmuştu.
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Emel Hastanesinin İsrail güçleri tarafından tahliyeye zorlanarak 26 Mart'ta tamamen hizmet dışı kaldığı bildirilmişti.

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