İsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktı İsrail, Kudüs’te gözaltına aldığı Filistinli İsmail Muhammed er-Ramiz’i 6 yılın adından serbest bıraktı.

İsrail, Kudüs’te gözaltına aldığı Filistinli İsmail Muhammed er-Ramiz’i 6 yılın adından serbest bıraktı.

İsrail ordusu, İsmail Muhammed er-Ramiz’i 2013 yılında Kudüs’teki Selvan beldesinde terör eylemlerine karıştığı ve direnişe katıldığı iddiasıyla gözaltına almıştı. Ramiz, İsrail cezaevlerinde geçirdiği 6 yılın ardından bugün serbest bırakıldı.

Ramiz, serbest bırakıldıktan sonra annesine ve akrabalarına kavuştu. Oğluna sarılan anne, “Şükür kavuşturana” dedi.

İsrail ordusu, bu yılın başından beri 2 bin 700 Filistinliyi gözaltına aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.