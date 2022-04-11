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Dünya İsrail Esed planını iptal etti
Dünya

İsrail Esed planını iptal etti

İsrail’de yayın yapan Hayom Gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Esed planını iptal ettiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 11:29:00 -
İsrail Esed planını iptal etti

İsrail’de yayın yapan Hayom Gazetesi’nde Ariel Kahana tarafından kaleme alınan yazıda İsrail'in eski başbakanı Netanyahu tarafından Esed için geliştirilen planın yeni başbakan Bennett tarafından gerçekçi bulunmadığı için rafa kaldırıldığı belirtildi.

Kahana’nın aktardığına göre, Netanyahu’nun planı Esad’ın İranlıları Suriye’den çıkartmayı kabul etmesi karşılığında Suriye’nin yeniden uluslararası topluma ve Arap Birliği’ne kabulünü sağlamayı öngörüyordu.

Bu plan ilk kez üç yıl önce İsrail ve Rusya’nın ulusal güvenlik danışmanlarının zirvesinde gündeme geldi.

Netanyahu’nun planında, İran’ın Suriye’den çıkarılması karşılığında BAE başta olmak üzere Arap-Körfez ülkeleri tarafından Suriye’nin ekonomik yatırımlarla canlandırılması kararına varılmıştı. Plana göre, Suriye Hükümeti Viyana'daki görüşmelerde belirlenecek bir dizi reformdan geçerek ülkede seçime gidecekti.

İsrail Hayom Gazetesi, bu planın Bennett tarafından gerçekçi bulunmadığı için rafa kaldırıldığını ancak son olarak Mısır’da gerçekleşen Şarm El Şeyh Zirvesi’nde konunun İsrail Başbakanı Bennett, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid ve Abdulfettah Sisi tarafından tekrar müzakere edildiğini kaydetti.

"Biz bunun bir parçası değiliz”

 İsrail rejiminde plan ile ilgili farklı yaklaşımlar mevcut. Hayom’a konuşan bir yetkili, ‘Mevcut koşullarda Esad'ın kabul edilmesi karşılığında İran'ın Suriye’den çıkarılmasının elde edilebilecek en iyi sonuç olduğuna inanılıyor’ dese de başbakanlık ofisinden yetkililer plana sıcak bakmadıklarını şöyle anlatıyorlar:

“Her iki ihtimal de kaybedeceğimiz bir durum yaratılabilir. Hem Esad'ı yeniden tanıyacak ve hem de Suriye'de İranlılarla baş başa kalacağız. İranlılar Esad’ın isteği üzerine oradalar ve böyle bir senaryonun gerçekleşmesini görmek zor. Dolayısıyla bizim açımızdan bu hikaye bir Arap iç meselesi. Biz bunun bir parçası değiliz”

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