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Dünya

İsrail duyurdu: Saldırıdan o ülke sorumlu

İsrail, Umman açıklarında petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 07:06:00 -
İsrail duyurdu: Saldırıdan o ülke sorumlu

İsrail, İran'ı biri İngiltere, diğeri Romanya vatandaşı iki mürettebatın hayatını kaybettiği petrol tankeri saldırısının arkasında olmakla suçladı.

Londra merkezli Zodiac Denizcilik firması tarafından işletilen MV Mercer Street adlı tanker olay yaşandığında Umman açıklarındaydı.

İsrailli armatör Eyal Ofer'in sahibi olduğu şirket, neler yaşandığını belirlemeye çalıştıklarını açıkladı.

Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "İran terörünü" sorumlu tuttu.

Lapid açıklamasında "İran sadece bir İsrail sorunu değil. Dünya sessiz kalmamalı" dedi.

Ancak Liberya bandralı, Japon sahibi olan tanere yönelik saldırının ayrıntıları net değil. İran henüz iddialarla ilgibi bir açıklama yapmadı.

Bir insansız hava aracıyla düzenlerdiği bildirilen saldırı, bölgedeki gerilimi cidi bir şekilde artırmış gibi görünüyor.

Bir İngiltere hükümeti sözcüsü, hükümetin de "acilen neler yaşandığını belirlemey çalıştığını" söyledi.

Açıklamada, ölen İngiliz mürettebat için başsağlığı mesajı verilirken, "gemilerin uluslararası hukuka uygun bir şekilde özgürce seyrüsefer yapabilmesi gerektiği" vurgulandı.

Zodiac Denizcilik de ölümlerden büyük üzüntü duyulduğunu belirtirken, olayda başka ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Tankerin kendi mürettebatı tarafından yüzdürüldüğü ve ABD Donanması eşliğinde güvenli bir yere götürüldüğü vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da "olaydan derin kaygı" duyulduğunu ve "durumun yakından izlendiğini" kaydetti.

Tanker, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Tanzanya'nın Dar-üs Selam kentine gidiyordu ve Zodiac Denizcilik'e göre olay sırasında yük taşımıyordu.

Daha önce bölgede İsrail ve İran'a ait gemilere yönelik saldırılar yaşandı. Saldırılarda gemiler hasar gördü, ancak ölüm ve yaralanma nadiren görüldü.

Kaynak: BBC Türkçe

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