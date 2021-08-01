İsrail duyurdu: 80 bin doz koronavirüs aşısını imha edeceğiz
İsrail, son kullanma tarihi yaklaşan 80 bin doz yeni tip koronavirüs aşısını imha etme kararı aldı.
İsrail yönetiminin son kullanma tarihi dolacak 80 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını imha edeceği bildirildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin elindeki 80 bin doz Kovid-19 aşısının son kullanma tarihinin bu gece dolacağı belirtildi.
Son kullanma tarihi dolacağı için imha edilecek aşıların, BioNTech-Pfizer firmalarınca ortaklaşa üretilen türden olduğu ifade edildi.
İsrail, bu ay başında varılan takas anlaşma kapsamında stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 700 bin doz BioNTech-Pfizer aşısını Güney Kore'ye vermişti.
İsrail, 18 Haziran'da son kullanım tarihi yaklaşan Kovid-19 aşılarını Filistin ile takas etme konusunda anlaşmıştı.
Anlaşma kapsamında İsrail, elindeki 1 milyondan fazla BioNTech-Pfizer aşısını Filistin'e teslim edecekti.
Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşılar İsrail’e gönderilecekti.
Filistin yönetimi, 18 Haziran'da İsrail'in vereceği aşıların son kullanım tarihinin kısa sürede dolacağı gerekçesiyle anlaşmayı iptal etmişti.