İsrail dünyayı sömürüyor

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Dünyanın dört bir yanında Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda kan ve gözyaşı hakimken, Müslüman ülkelerin sahip olduğu her türlü değer siyonizm destekli emperyal güçler tarafından sömürülüyor. Akit’e konuşan İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, şunları dile getirdi: “Arkanıza dönüp baktığınızda Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda kan ve gözyaşı var. Hiçbir Siyonist ya da Hristiyan topluluğunun savaş ve çatışma içerisinde kaldığına şahit değiliz. Mesela Güney Sudan’da olaylar çıktı, şimdi ise durdu. Neden durdu? Onlar alacaklarını aldılar. Güney Sudan’ı kuzeyden ayırdıklarında en kârlı ülke İsrail çıktı. Çünkü tüm yeraltı kaynaklarını işleme hakkına sahip oldu.”

Bu zihniyetin tüm dünyaya hakim olduğunu ve çıkarları için her türlü katliama imza atabileceklerini vurgulayan Mustafa Sinan, şöyle devam etti: “Sudan bir örnek... Bugün Müslüman coğrafyalara baktığımızda bu ve benzeri birçok çıkar ilişkisinin Müslümanların haklarını, yaşamlarını, canlarını sömürdüklerini görüyoruz. Siyonizm destekli bu güçler ayakta durabilmek için bizim değerlerimizi sömürüyor.”